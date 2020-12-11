Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edildiği anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edildiği anlar kamerada

11.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:18

Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edildiği anlar kamerada Bitlis'in Hizan ilçesinde 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı ele geçirilerek imha edildi.

Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edildiği anlar kamerada

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı ele geçirilerek imha edildi.

'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-95' operasyonu kapsamında EYP ile birlikte çeşitli malzemelerde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Hizan'a bağlı Koçyiğit Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmıştır. BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-95' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Koçyiğit Köyü kırsalında toprağa gömülü jelikan bidon ve sığınak içerisinde, 1 adet toprağa gömülü vaziyette EYP 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 5 adet 5,56 mm çapında M-16 P.Tüfeğine ait mekanizma, 1 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet 20 mm mermi, 1 adet keskin nişancı silah kılıfı, 3 adet şarjör kılıfı, 6 adet akü, 4 adet 4'lü pil bloğu, 3 adet kalem pil, 2 adet gizleme ağı, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet güneş paneli, 1 adet yanmış telsiz ve anteni, 1 adet şemsiye, 3 adet testere, 1 adet kazma ve kürek ve Çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edildiği anlar kamerada
Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edildiği anlar kamerada
Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edildiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yaldız

İlgili Haberler

Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana girdi; o anlar kamerada
Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana girdi; o anlar kamerada
Esenyurt'ta vinç ile araç çarpıştı: O anlar kamerada
Esenyurt'ta vinç ile araç çarpıştı: O anlar kamerada
Tunceli'de PKK tuzağı EYP imha edildi
Tunceli'de PKK tuzağı EYP imha edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Öner Erkan Cem Yılmaz Perihan Savaş
Spor Falcao Sörloth Okan Buruk Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP imha edildiği anlar kamerada - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 20:22:29. #1.14#
title