Son dakika haberi: Bitlis şehitleri için Kur-an'ı Kerim Tilaveti okundu

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için Iğdır'da mevlit okutuldu.

Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için Iğdır'da mevlit okutuldu.

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için mevlit okutuldu.Akşam namazı sonrası Hacı Hacer Camiinde düzenlenen Mevlid programında Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrası şehitlerimiz için dualar edildi. Program, Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen 11 askerimizin özgeçmişlerinin okunması ile sona erdi.

Düzenlenen programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı