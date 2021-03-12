Son dakika haberi: Bitlis şehitleri için Kur-an'ı Kerim Tilaveti okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Bitlis şehitleri için Kur-an'ı Kerim Tilaveti okundu

12.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:14
Son dakika haberi: Bitlis şehitleri için Kur-an'ı Kerim Tilaveti okundu

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için Iğdır'da mevlit okutuldu.

Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için Iğdır'da mevlit okutuldu.

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için mevlit okutuldu.Akşam namazı sonrası Hacı Hacer Camiinde düzenlenen Mevlid programında Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrası şehitlerimiz için dualar edildi. Program, Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen 11 askerimizin özgeçmişlerinin okunması ile sona erdi.

Düzenlenen programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Aykut Kocaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bitlis şehitleri için Kur-an'ı Kerim Tilaveti okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:16:07. #1.15#
title