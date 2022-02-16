Son dakika haberi: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Özcan Çiriş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberler: BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları belirtilen, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bitlis merkezli, Giresun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, firari bir kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Terör, Güncel, Haberler

title