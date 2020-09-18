Son dakika haberi... Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeler bulundu
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Son dakika haberi... Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeler bulundu

Son dakika haberleri: BİTLİS Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait 10 sikke bulundu.

Son dakika haberi... Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeler bulundu
18.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:57

BİTLİS Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait 10 sikke bulundu. Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Bilimsel Kazı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz Şen, pandemi salgını nedeniyle bu yılki çalışmalarını 10 işçiyle yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız kazı çalışmalarında o dönemde kiler olarak kullandığı değerlendirilen depoda küpler ve saklama kapları var. Bu kapların içerisinde 10 sikke bulundu" dedi.

Ahlat Müze Müdürlüğü'nce Bitlis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarının başkanlığını Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Bilimsel Kazı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz Şen yapıyor. Kazı çalışmalarında Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait 10 sikke bulundu. Kazı çalışmalarını yürüten Dr. Öğretim Üyesi Şen, 2020 yılı kazı çalışmalarında sona geldiklerini, bu yılki çalışmalarını, pandemi salgını dolayısıyla kısıtlı elemanlarla yaptıklarını söyledi. Şen, çalışmalara 10 işçinin katıldığını ifade ederek şöyle konuştu: "Pandemi nedeniyle çalışan işçileri sınırlı tutmak zorunda kaldık. İki açmayla başladık. Açmaları kalenin orta tarafında bulunan hamamın kuzey tarafında bulunan yerde sürdürüyoruz. Bu açmalardan bir tanesinin depo ya da kiler olarak kullanıldığını değerlendiriyoruz. İçerisinde küpler ve saklama kapları bol şekilde bulunuyor. Bunlardan 10 tanesi bütünlenebilir envanter eserimiz olmaktadır. Bu sikkelerden bazıları Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait. Bir de cam ve çini buluntular, metal eserlerimiz, sırlı ve sırsız seramikler elde ettik. Şu anda laboratuvar çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yılki kazılarımızı fiili olarak sonlandırma aşamasındayız. Bundan sonrası ot temizliği ve basit onarımlar şeklinde devam edecek. Bitlis Kalesi'ni ziyaretçiye açmak şu anda mümkün değildir. Çünkü halen devam eden bir kazı çalışması var. Ziyaretçiye açılabilmesi için ciddi anlamda maddi destek ve çalışan desteği sağlanması gerekiyor. Bundan sonra yapılacak çalışmalar neticesinde ilerleyen zamanlarda ziyaretçiye açılabilir."


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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Özcan ÇİRİŞ
Özcan ÇİRİŞ
DHA Editörü
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