Son dakika haberi | Bitkin bulduğu yavru sincap, ailenin bir üyesi oldu
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Son dakika haberi | Bitkin bulduğu yavru sincap, ailenin bir üyesi oldu

Son dakika güncel haberi: MUĞLA'nın 2014 yılında büyükşehir statüsüne geçmesiyle mahalleye dönüşen Göcek beldesinin eski Belediye Başkanı Recep Şatır (58), 4 ay önce ormanlık alanda yürüyüş yaparken bitkin halde yavru bir sincap buldu.

Son dakika haberi | Bitkin bulduğu yavru sincap, ailenin bir üyesi oldu
16.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:22

MUĞLA'nın 2014 yılında büyükşehir statüsüne geçmesiyle mahalleye dönüşen Göcek beldesinin eski Belediye Başkanı Recep Şatır (58), 4 ay önce ormanlık alanda yürüyüş yaparken bitkin halde yavru bir sincap buldu. Şatır, eve getirdiği yavru sincabı biberonla özenle besleyerek sıkı bir bağ kurdu. Ormanda doğal yaşamın bir parçası olan ve insanlardan uzak durmasıyla bilinen sincap, Şatır ailesinin bir üyesi oldu.

Fethiye'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in eski Belediye Başkanı Recep Şatır, 4 ay önce ormanlık alanda yürüyüş yaparken bitkin halde yavru bir sincap buldu. Şatır, eve getirdiği yavru sincabı biberonla özenle besleyerek sıkı bir bağ kurdu. Ormanda doğal yaşamın bir parçası olan ve insanlardan uzak durmasıyla bilinen sincap, Şatır ve ailesine alıştı. Evin içinde koltuklar üzerinde dolaşan 'Ceviz' ismi verilen yavru sincap, verilen fındık içlerini ise saklayarak yiyor. Çoğu zamanını Recep Şatır'ın omzunda geçiren sevimli sincap, bahçede çimlerin arasında dolaşırken, ağaçlara da tırmanıp, daldan dala atlıyor.

'DOĞAL ORTAMDA YAŞIYOR'Sincabın meyve, sebze ve çerez sevdiğini belirten Şatır, "Ormanlık alanda her zamanki gibi yürüyüş yapıyordum. Serin bir havada yavru sincabın yerde kıpırdadığını gördüm. Gözleri kapalıydı ve tüyleri yeni oluşuyordu. Orada bıraksaydım öleceğini düşündüm. Ormandan alarak eve getirdim. Gece yarısı sabaha doğru uyanıp biberonla keçi sütü içirdim. Yavaş yavaş kendine gelerek büyüdü. Ailenin bir ferdi gibi olup bize alıştı. Meyve, sebze ve çerezleri seviyor. Burada şartları güzel. Doğal bir ortamda yaşıyor. Bahçede saatlerce oynuyor" dedi.'GÖZÜMÜZÜ ÜZERİNDEN AYIRMIYORUZ'Evli ve 2 çocuk babası Şatır, doğal yaşamın parçası olan sincabın bir gün kaçıp gideceğini düşündüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an öyle bir şansı var. İstediği zaman gidebilir. Şimdilik böyle bir niyeti görünmüyor. Duygusal olarak gitmesine razı değiliz. Ancak o tercih hakkını her zaman kullanabilir. Bahçede oyun oynarken birkaç kez kedilerin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu yüzden gözümüzü üzerinden ayırmıyoruz."'ÇİZGİ FİLMLERDE İZLEDİĞİM SİNCAP ŞU AN KARŞIMDA DURUYOR'

Şatır'ı yolda omzunda sincapla yürüdüğünü gören Serenay Aksen (19), "Çizgi filmlerde izlediğim sincap şu an karşımda duruyor. Şaşkınlığı ve heyecanı bir arada yaşıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

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