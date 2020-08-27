Son dakika haberi... BIST100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 7.36 lirada Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,102 puan ve 1,111 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.90 artışla 1,108.93 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,102 puan ve 1,111 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.90 artışla 1,108.93 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.44, BIST Mali Endeks yüzde 1.06, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 artıdaydı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumundaki konuşmasında anlattıkları, Fed'in faiz artırma konusunda "aceleci olmayacağı" anlamında algılandı. Powell, para politikasındaki değişiklikleri anlattığı konuşmasında, yeni stratejilerinin, özellikle güçlü bir istihdam piyasasının sağladığı yararların farkında olduklarını ve enflasyonda istenmeyen bir artışa neden olmadan güçlü bir istihdam piyasası oluşturulmasının sürdürülebilir olduğu görüşlerini yansıttığını vurguladı.Powell, düşük işsizliğin Powell, para politikasındaki değişiklikleri anlattığı konuşmasında, yeni stratejilerinin, özellikle güçlü bir istihdam piyasasının sağladığı yararların farkında olduklarını ve enflasyonda istenmeyen bir artışa neden olmadan güçlü bir istihdam piyasası oluşturulmasının sürdürülebilir olduğu görüşlerini yansıttığını vurguladı.Powell, düşük işsizliğin ekonomi için, olumlu olduğunu vurguladı ve "Sağlam bir istihdam piyasasını sürdürmenin faydalarını abartmak zordur, bu, destekleyici para politikasına ek olarak bir dizi politika gerektirecek temel bir ulusal hedeftir" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3069 lira ve en yüksek 7.3778 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,euro en düşük 8.6488 lira ve en yüksek 8.7373 lirayı gördükten sonra, 8.69 – 8.70 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6684 lira ve en yüksek 9.7531 lirayı gördükten sonra 9.73 – 9.74 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17624 - 1.19019 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17904 düzeyindeydi.Kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerindeki artışın Ağustos ayında da sürdüğüne dikkat çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.TCMB'nin politika faizini yüzde 8.25'de sabit tuttuğu geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetlerde 7 Ağustos tarihinden itibaren haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirilmiş, sonrasında ise sıfırlandı" denildi ve eklendi: "TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü."Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 13 Ağustos tarihinden itibaren geleneksel repo ihalelerine başlandı."Söz konusu adımlar, önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edecek."Ağustos ayında, kısa ve orta vadeli enflasyon beklentileri artışını sürdürdüğüne dikkat çekilen özetmerde, "TCMB Beklenti Anketi sonuçlarına göre enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 10.22'den yüzde 10.82'ye, gelecek on iki ay için yüzde 9.33'ten yüzde 9.70'e güncellendi. Beklentilere ilişkin ankete dayalı göstergelerin yanı sıra tahvil getirilerinden elde edilen enflasyon telafileri de artış kaydetti."

Kaynak: DHA