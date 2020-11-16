Son dakika haberi | BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 7.72 lirada

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,292 ve 1,309 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.13 artışla 1,292.99 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,292 ve 1,309 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.13 artışla 1,292.99 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.01 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.34 artıdaydı.

Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdü; dolar 7.60 lirayı, euro 9.01 lirayı, sterlinde 10.05 lirayı gördü.

Piyasalar, Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6062 lira ve en yüksek 7.7587 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,euro en düşük 9.0167 lira ve en yüksek 9.1921 lirayı gördükten sonra, 9.13 – 9.14 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0572 lira ve en yüksek 10.2382 lirayı gördükten sonra 10.18 – 10.19 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18331 - 1.18546 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18497 düzeyindeydi.Özel sektörün, Eylül sonu itibarıyla bir yıl içinde yapacağı dış borç anapara geri ödemeleri toplam 42.3 milyar dolar düzeyindeydi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu Eylül sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre 18.2 milyar dolar azalarak 161 milyar dolara gerilerken, aynı dönemde, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 179 milyon dolar artarak 8.9 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.3 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 647 milyon dolar azalışla 20.6 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara geriledi.Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10.3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 703 milyon dolar azalarak 6.5 milyar dolara indi.Faizlerdeki genel yükselişe bağlı olarak, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları Ekim'de yıllık bazda yüzde 49.3 düşerek 25 bin 566 düzeyine geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 21.4 düzeyinde kaldı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim'de toplam konut satışları da yıllık bazda yüzde 16.3 azalarak 119 bin 574'e geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı