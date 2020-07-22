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Son dakika haberi: BIST100 yüzde 0.03 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 117 bin 535 puan ve 119 bin 371 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.03 artışla 118 bin 79 puanda tamamladı.

Son dakika haberi: BIST100 yüzde 0.03 yükseldi, dolar 6.85 lirada
22.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:10

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 117 bin 535 puan ve 119 bin 371 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.03 artışla 118 bin 79 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.05 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.47 eksideydi.

Euro bölgesinin tek parası euro, Avrupa Birliği'nin (AB) Covid-19 krizi etkilerine karşı 750 milyar euroluk bir destek paketinin hazırlanmasına ilişkin anlaşmasının verdiği iyimserlikle, 1.15845 dolar ile, dolar karşısında 2018 Ekim'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Küresel döviz piyasalarında euro yüzde 0.41 artışla 1.15752 dolara ve sterlin karşısında da yüzde 0.94 artışla 0.91251 düzeyine yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8162 lira ve en yüksek 6.8542 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.8064 lira ve en yüksek 7.9489 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6625 lira ve en yüksek 8.7233 lirayı gördükten sonra 8.71 – 8.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15068 - 1.16013 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.15880 düzeyindeydi.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde, Covid-19 pandemisi sonrası ekonominin neye benzeyeceğini öngörmenin zor olduğunu söyledi.Washington Post'un sorularını yanıtlayan Lagarde, "Bizi sarsan sert zorluklar, bu kez bizi avlamak üzere geri gelecekler" diye uyardı.ECB'nin iklim değişikliğinin nasıl geliştiğini incelemesi gerektiğini vurgulayan Lagarde, iklim değişikliğindeki, ECB politikalarını etkileyecek potansiyel risklerin belirlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Lagarde, dünyanın "daha yeşil, daha esnek ve öncekinden daha fazla yakınlığa sahip" ekonomiye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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