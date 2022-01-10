BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da dün akşam bir bisküvi fabrikasında çıkan yangında alevler 4,5 saatte kontrol altına alındı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da dün akşam bir bisküvi fabrikasında çıkan yangında alevler 4,5 saatte kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen ve elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 22.30 sıralarında bir bisküvi fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden işçiler itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler fabrika dışına çıkarıldı. Yangına Karaman Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak alevlerin kontrol altında alınmakta güçlük çekilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA), Konya ve çevre ilçe belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Alevler saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınıp, yangın söndürüldü. Ancak zaman zaman çıkan dumanlar nedeniyle soğutma çalışmaları devam ediyor.

BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

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