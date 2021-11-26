Son dakika haberi! Bisikletiyle geldiği iş yerinin önünden ısıtıcı ve fırın çaldı; o anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Bisikletiyle geldiği iş yerinin önünden ısıtıcı ve fırın çaldı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bisikletiyle geldiği iş yerinin önünden ısıtıcı ve fırın çaldı; o anlar kamerada

Son dakika gündem haberi... BURSA'da bir kişinin, bisikletle geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da bir kişinin, bisikletle geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Yeşil Burca Caddesi'nde, elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp büyük bir poşete koydu. Şüpheli, daha sonra bisikletiyle bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberi! Bisikletiyle geldiği iş yerinin önünden ısıtıcı ve fırın çaldı; o anlar kamerada

Son dakika haberi! Bisikletiyle geldiği iş yerinin önünden ısıtıcı ve fırın çaldı; o anlar kamerada

Son dakika haberi! Bisikletiyle geldiği iş yerinin önünden ısıtıcı ve fırın çaldı; o anlar kamerada

Son dakika haberi! Bisikletiyle geldiği iş yerinin önünden ısıtıcı ve fırın çaldı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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