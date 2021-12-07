Son dakika haberi! Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Birlikte yaşadığı kişiyi, uyurken baltayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı adli servis biriminde tedavi gören tutuklu sanık Fazilet Azimi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Fazilet Azimi, söyleyeceklerinin sürpriz olacağını belirterek, Hasan Özbek'i darbettiğini fakat öldürmediğini iddia etti.

Azimi, maktulün eve gelen polis tarafından öldürüldüğünü öne sürerek, Özbek'i darbettikten sonra "ölmesin" diye 112'yi arayarak sağlık ekiplerini çağırdığını ve güvenlik güçlerine de haber verdiğini ifade etti.

Eve gelen polis memurunun kendisine baltanın nerede olduğunu sorduğunu, kendisinin de yerini gösterdiğini iddia eden Azimi, o polisin baltayı alarak maktulün kafasına vurduğunu savundu.

Çocuklarının yaşlarının küçük olduğunu ifade eden tutuklu sanık Azimi, "Benim onların yanında olmam lazım. Katil dışarıda çocuklarım için endişeleniyorum. Ben dışarı çıksam da can güvenliğim olmayacak." diyerek savunmasını bitirdi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatılıyor.

Aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği, bunun için balta temin ettiği anlatılan iddianamede, sanığın 24 Kasım 2019'da salondaki yer yatağında uyuyan Hasan Özbek'i, kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez baltayla vurarak öldürdüğü ifade ediliyor.

İddianamede sanığın, "maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi" değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Fazilet Azimi'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri

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