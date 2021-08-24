Son dakika haberi! Birlikte yaşadığı hamile kadını sokakta darbeden kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Nevşehir'de merkeze bağlı Nar beldesinde birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden kişi, polis tarafından yakalandı.

Nevşehir'de merkeze bağlı Nar beldesinde birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden kişi, polis tarafından yakalandı.

Nevşehir Caddesi'nde M.O. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı hamile sevgilisi A.T'yi darbetti.

Bu sırada caddede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan polis ekibi, M.O'ya müdahale etti.

Gözaltına alınmamak için direnen zanlı, olay yerine gelen takviye ekiplerce güçlükle polis aracına bindirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

M.O'nun A.T'yi darbetmesi ve polisin müdahalesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

A.T'nin birlikte yaşadığı M.O'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı