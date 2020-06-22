Son dakika haberi | Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 36 tır insani yardım
Son dakika güncel haberi... Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım gönderildi.
22.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:27
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA