Son dakika haberi | Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 36 tır insani yardım
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Son dakika haberi | Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 36 tır insani yardım

Son dakika güncel haberi... Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım gönderildi.

Son dakika haberi | Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 36 tır insani yardım
22.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:27

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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