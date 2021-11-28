Son dakika haberi! Birkleyn Mağaraları, turizme kazandırılacak

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Birkleyn Mağaraları, bölgenin terörden arındırılmasıyla dikkat çekti. Vali Münir Karaloğlu, mağaraların turizme kazandırılması için adım attıklarını, doğal güzelliğinin korunması için herkesi göreve davet ettiklerini söyledi.

Antik çağda yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinen Birkleyn Mağaraları, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu; Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve bir grup dağcı ile birlikte Birkleyn Mağaraları'nı gezdi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ise kaçak kazı yapanlara seslenerek, "Bunlar milyonlarca yılda oluşmuş doğal tabiatın bize bahşettiği yapılar. Herhangi bir maddi değeri, hazine değeri olmayan yapılar. Burada hazine yok. Gelip de kırmak, kazı yapmak bir şey kazandırmaz. Sadece binlerce, milyonlarca yılda oluşmuş değerleri kaybetmiş olacağız" dedi.