Son dakika haberi | Birinci derece sit alanında kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
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Son dakika haberi | Birinci derece sit alanında kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Son dakika haberi | Birinci derece sit alanında kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Demre ilçesinde birinci derece sit alanında 4 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde birinci derece sit alanında 4 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konurken 4 kişiye toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yavu Mahallesi mevkiinde birinci derece sit alanı kapsamında korumaya tabi tutulan taşınmazda izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine gerçekleştirilen operasyonda R.Ş., M.Y., M.K. ve M.B. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin izinsiz kazıda kullandığı 2 adet hilti, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet halat, 1 adet elektrik kablosu gibi çeşitli malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili Demre Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli 4 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hiffizsihha Kanununun 292. maddesine muhalefetten toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Son dakika haberi | Birinci derece sit alanında kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
Son dakika haberi | Birinci derece sit alanında kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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