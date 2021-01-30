Son dakika haberi... Bireysel sulama sistemleri yatırımları da kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılacak
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Son dakika haberi... Bireysel sulama sistemleri yatırımları da kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılacak

30.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:07
Son dakika haberi... Bireysel sulama sistemleri yatırımları da kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılacak

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar da kırsal kalkınma destekleri kapsamında desteklenecek yatırımlar arasına eklendi.

Bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar da kırsal kalkınma destekleri kapsamında desteklenecek yatırımlar arasına eklendi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, karar kapsamına bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar da eklendi. Böylece, bu yatırımlar da kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılacak.

Bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara da hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verilecek.

Karara göre, yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar hakkında çıkarılan tebliğlerle belirlenecek. Söz konusu yatırım konusunun uygulanacağı iller de tebliğle tespit edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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