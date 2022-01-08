Son dakika haberi! Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (6)

TEKLİF KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ' Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon'da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda teklif ile ilgili 'etki analizi' de üyelere dağıtıldı. Etki analizine göre; Haziran-Aralık 2021 arasını kapsayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ödenecek ek fiyat farkının yaklaşık 10,5 milyar lirayı bulması bekleniyor. Elektronik Kamu Alım Platformu'nda Haziran- Aralık 2021 döneminde yürütülen 26 bin 789 adet sözleşmenin bedelinin 213 milyar lira olduğu, bu dönemde gerçekleşen hakediş tutarının ise yaklaşık 70 milyar lira, ek fiyat farkının ise yaklaşık 10,5 milyar lira olduğu hesaplandı. Yapılan etki analizi çalışmasına göre; ihracatçı firmaların kurumlar vergisinde 1 puanlık indirimin 470 milyon lira, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalara getirilen 1 puanlık indirimin maliyetinin ise 1.3 milyar lira olmak üzere toplam maliyetin 1,77 milyar lira olması bekleniyor.

Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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