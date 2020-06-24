Son dakika haberi! Bir zamanlar toplumsal olaylarla gündeme gelen Hakkari artık çok mutlu
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Son dakika haberi! Bir zamanlar toplumsal olaylarla gündeme gelen Hakkari artık çok mutlu

Son dakika gelişmesine göre HAKKARİ (İHA) – Bir dönem toplumsal olaylar ve silah sesleriyle gündeme gelen Hakkari, Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) verilerine göre en mutlu 12. şehir olarak belirlendi.

Son dakika haberi! Bir zamanlar toplumsal olaylarla gündeme gelen Hakkari artık çok mutlu
24.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:15

HAKKARİ (İHA) – Bir dönem toplumsal olaylar ve silah sesleriyle gündeme gelen Hakkari, Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) verilerine göre en mutlu 12. şehir olarak belirlendi.

Daha önce Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye'de genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Hakkari olduğu açıklamıştı. Önceki gün TÜİK'in Türkiye'de şehirlerin mutluluk oranını açıklamasında mutluluk düzeyi en yüksek il yüzde 77,66 ile Sinop olurken, Hakkari ise yüzde 70,58 ile 12. sırada yerini aldı.

Güzel doğası, havası ve misafirperverliği ile tanınan Hakkari'nin en genç nüfus oranına sahip olması ve mutluluk sıralamasında birçok ili geride bırakması ilde sevinçle karşılandı.

Bir zamanlar toplumsal olaylar ve silah sesleriyle gündeme gelen Hakkari'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzur ve güveni yaşamaya devam ediyor. Belediye tarafından her tarafın yeşillendirildiği, park ve bahçelerin yapıldığı Hakkari, huzur şehri olma yolunda emin adımlarla devam ediyor.

Hakkarili vatandaşlar ise mutlu olmaktan gurur duyduklarını belirterek, mutluluktan dağların bile güldüğünü söyledi. Vatandaşlar, "Hakkari'de artık huzur, barış ve kardeşlik havası esiyor. En genç ve en mutlu ve en huzurlu nüfus ve en iyi kent konumunda olan il Hakkari'dir. İnşallah bu huzur ve mutluluğumuz devam eder" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Manşet

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