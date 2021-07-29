Son dakika haberleri | Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
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Son dakika haberleri | Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi Kimisi denizde keyif yaptı, kimisi kovayla yangın söndürmeye gitti Orman yangınını izleyip, deniz keyfine devam ettiler Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, sahilde deniz keyfi yapan tatilciler ise denizin keyfini sürmeye devam etti.

Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

Kimisi denizde keyif yaptı, kimisi kovayla yangın söndürmeye gitti

Orman yangınını izleyip, deniz keyfine devam ettiler

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, sahilde deniz keyfi yapan tatilciler ise denizin keyfini sürmeye devam etti.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Siteler mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için yangın söndürme ekipleri 40 dereceye ulaşan sıcakta alevlerle boğuşurken, diğer yanda ise kimi tatilciler deniz keyfinden ödün vermedi. Marmaris'in ciğerleri yanarken, kimi tatilcilerin İçmeler Plajı'nda deniz ve kum keyfi yapması görüntülere yansıdı. Oteller bölgesindeki tatilcilerin ellerindeki kovalarla su taşıyıp yangına müdahale etmesinin yanında, plajdaki vatandaşların istifini bozmaması ve rahat tavırları ise tezat görüntü oluşturdu.

Son dakika haberleri | Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
Son dakika haberleri | Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
Son dakika haberleri | Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
Son dakika haberleri | Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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