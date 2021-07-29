Son dakika haberleri | Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

Son dakika haberine göre Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi Kimisi denizde keyif yaptı, kimisi kovayla yangın söndürmeye gitti Orman yangınını izleyip, deniz keyfine devam ettiler Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, sahilde deniz keyfi yapan tatilciler ise denizin keyfini sürmeye devam etti.