Son dakika haberi: Bir parkta ölü bulunan ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi - Haberler
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Son dakika haberi: Bir parkta ölü bulunan ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir parkta 18 Eylül'de ölü bulunan 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir parkta 18 Eylül'de ölü bulunan 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi.

Londra'nın güneyindeki Kidbrooke tren istasyonunun önündeki anma törenine gelenler buraya çiçekler bırakarak, ülkedeki kadın cinayetlerine son verilmesini istedi.

Son dakika haberi: Bir parkta ölü bulunan ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi

Son dakika haberi: Bir parkta ölü bulunan ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi

Son dakika haberi: Bir parkta ölü bulunan ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi

Son dakika haberi: Bir parkta ölü bulunan ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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