Son dakika haberi: Bir parkta ölü bulunan ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir parkta 18 Eylül'de ölü bulunan 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için anma töreni düzenlendi.

Londra'nın güneyindeki Kidbrooke tren istasyonunun önündeki anma törenine gelenler buraya çiçekler bırakarak, ülkedeki kadın cinayetlerine son verilmesini istedi.