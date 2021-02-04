Son dakika haberi | Bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı

04.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:22

Son dakika haber: Samsun'un İlkadım ilçesinde geçen yıl bir kişinin arkadaşının evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde geçen yıl bir kişinin arkadaşının evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince, 3 Mart 2020 tarihinde Selahiye Mahallesi Tevfikiye Sokak'ta bir apartmanın önünde İsa Erdemoğlu'nun (52) ölü bulunmasıyla ilgili, olayın kaza mı cinayet mi olduğunun aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Ekipler, soruşturma kapsamında, apartmanın yanında bulunan odunluktaki kazma üzerinde iki kişiye ait kan izine rastladı.

Kan izlerinden alınan DNA örneklerinden izlerin, İsa Erdemoğlu ile arkadaşının komşusu O.K'ye ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.

Olay

İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Tevfikiye Sokak'ta 3 Mart 2020'de bir apartmanın önünde yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, İsa Erdemoğlu'nun öldüğü belirlenmişti. Erdemoğlu'nun gece arkadaşına geldiği, birlikte alkol aldıktan sonra evden ayrıldığı ve birinci kattan düştüğü iddia edilmişti.

Son dakika haberi | Bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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