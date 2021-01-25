Son dakika haberi! Bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Bir kişi evinde ölü bulundu

25.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:59

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de 40 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kayseri'de 40 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Merkez Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde bir evde yaşayan R.Ö'den haber alamayan yakınları durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye yardımıyla balkondan eve giren ve R.Ö'yü yatağında hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, R.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan R.Ö'nün cenazesi, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi! Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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