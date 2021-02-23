Son dakika haberi! Bir aydır Kovid-19 vakası görülmeyen Tillo ilçesinde tedbirler eksiksiz uygulanıyor

Son dakika gündem haberi... Siirt'in Tillo ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve vatandaşların tedbirlere uyması sayesinde bir aydan bu yana vaka görülmedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve vatandaşların tedbirlere uyması sayesinde bir aydan bu yana vaka görülmedi.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki, İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi ve bileşenleri ile 2015'ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Tillo'da, Kovid-19 ile mücadelede vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uyuyor.

Vatandaşların salgınla mücadeleye desteği, jandarma ve polis ekiplerinin tedbirlerle ilgili sıkı denetimleri ve uyarıları, sağlık personelinin özverili çalışması sayesinde ilçede 22 Ocak'tan bu yana vaka tespit edilmedi.

Kaymakam Lokman Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının verimli çalışmaları ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde ilk günden bu yana salgınla etkin şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

İlçede herkesin salgına karşı teyakkuz halinde olduğuna dikkati çeken Düzgün, "Tillo'muz iyi bir performans gösterdi. Türkiye ortalamasının hep altında seyrettik. En son 21 Ocak tarihinde bir vakamız görüldü. O günden bugüne kadar da Tillo ilçemizde herhangi bir vaka görülmedi. Dolayısıyla bu bir başarıdır ve bu başarıda öncelikle vatandaşlarımızın çok emeği var." dedi.

Düzgün, ilçede taziye ziyareti geleneğinin yaygın olduğunu dile getirerek, bu süreçte vatandaşların yakınlarına dahi taziye ziyaretinde bulunmadığını, eve kapandığını belirtti.

"Çok şükür ki bu tavizlerin sonucunda 30 gündür herhangi bir vakaya rastlamadık." diyen Düzgün, ilçedeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bu süreçte büyük emek sarf ettiğini aktardı.

"Mücadelede elimizde gizli bir formül olmadığını biliyorduk"

Düzgün, kurumların istişare halinde salgınla mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Salgınla mücadelede elimizde gizli bir formül olmadığını biliyorduk. Özellikle karantina sürecimizi sıkı tuttuk. Vatandaşlarımızı o süreçte uyarmaya çalıştık. Maske, mesafe ve temizlik konusunda tüm ekiplerimiz mesailerini her gün vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyle geçirdi." diye konuştu.

Buna rağmen çok ağır vakalara da şahitlik ettiklerini belirten Düzgün, ilçede günde 20 yeni vakayla karşılaştıkları dönemler de olduğunu bildirdi.

Düzgün, Tillo'nun manevi ikliminden dolayı ziyaretçi akınına uğradığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Buna rağmen önlemlerimizi aldık. İlçemizde vaka sayımızı sıfıra indirmiş olsak da tedbirleri kesinlikle elden bırakmıyoruz. Bu işin ucunu bıraktığımız an vaka sayısının artacağını biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımıza da telkinlerimiz hep bu yönde. Çünkü işin ucunda insan sağlığı var. Devlet-millet iş birliği içerisinde bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Düzgün, ilçede sağlık çalışanlarının da büyük gayret gösterdiğini, aşı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

"Tedbirlere uymaya devam edeceğiz"

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın da salgınla mücadelede, Kaymakamlık öncülüğünde yapılan çalışmalarla önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi.

"Vatandaşlarla devlet kurumları arasında bu organizasyonu yapmak çok önemliydi. İnsan sirkülasyonunun fazla olduğu bir ilçe olmamız nedeniyle ilk başlarda biraz sıkıntı yaşadık. Daha sonra gerekli önlemleri alınca, halkla bütünleşip genelgelere, uyarılara uyunca bu salgınla baş edilebileceğine inandık. Bunun sonucunda vaka sayısı düştü ve sıfırlandı." ifadelerini kullanan Aydın, ülkede hayat yeniden normale dönene kadar tedbirleri elden bırakmayacaklarını bildirdi.

Aydın, "Vaka sayısının sıfıra düşmesi, salgının bittiği anlamına gelmiyor. İlçemize insan sirkülasyonu devam ediyor. Önlemlerimizi almaya, tedbirlere uymaya devam edeceğiz. İnşallah ülke olarak bu beladan kurtulmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Rehavete kapılmış değiliz"

Vatandaşlardan Murat Tunç, salgının ilk gününden bu yana devletin aldığı kararlara riayet ettiklerini söyledi.

İlçede bir aydan bu yana vaka görülmemesinden memnuniyet duyduklarını anlatan Tunç, "Sağlık Bakanlığımızın tedbirlerine uyduk. Evde sıkılmamıza rağmen tedbirlere uyduk. Bu süreçten çok iyi bir ders çıkardık. Tillo'da vaka yok diye rehavete kapılmış değiliz." ifadelerini kullandı.

Ömer Şahin de zor bir süreçten geçilmesine rağmen tedbirleri elden bırakmadıklarını dile getirerek, maske, mesafe ve temizlik kuralından taviz vermediklerini, kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık