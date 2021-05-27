Son dakika haberi: Bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki Ömer Z'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın sırasında 5'inci katta bulunan 4 kişi itfaiye merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen bu kişiler sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal