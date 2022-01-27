Son dakika haberi! Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir anlık dikkatsizlik kazaya neden olurken, bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 JY 605 plakalı otomobilinden inmeye çalışan E.A.'nın açtığı kapıya çarpan bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN