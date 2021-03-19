Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü
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Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

19.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:24
Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 15 yaşındaki genç öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedavi altında.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 15 yaşındaki genç öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedavi altında.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bilal (42), eşi Mahide (42), kızı Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan (15) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu. Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uğur çifti ile kızları Ganime'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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