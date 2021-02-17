Son dakika haberi: BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
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Son dakika haberi: BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

17.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:00
Son dakika haberi: BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Son dakika haberi: Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 200 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 200 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 300 milyon dozun üzerine AB'ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 200 milyon doz aşının, 75 milyon dozu yılın ikinci çeyreğinde olmak üzere 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısından, ilk etapta Kasım 2020'de 300 milyon doz sipariş vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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