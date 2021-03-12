Son dakika haberi! Bingöl ve Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonunda 14 gözaltı

Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı cep telefonlarının ele geçirilmesi ve kamu zararının engellenmesi amacıyla 5 ay süren çalışmalar sonucunda Bingöl ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 6 iş yeri ve 3 evde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 86 cep telefonu, imei klonlama işleminde kullanılan 3 box cihazı ve 2 bilgisayar ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş