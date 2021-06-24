Son dakika haberi | Bingöl kırsalında uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök dişi hintkeneviri ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök dişi hintkeneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde düzenlediği operasyonda, 101 kilogram toz esrar, 2 bin kök dişi hintkeneviri ve esrar yapımında kullanılan 2 adet elek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya jandarma tarafından el konulurken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal