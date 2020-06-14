Son dakika haberi | Bingöl depremi, Elazığ'da da hissedildi
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Son dakika haberi | Bingöl depremi, Elazığ'da da hissedildi

Son dakika haberine göre Bingöl depremi, Elazığ'da da hissedildi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi.

14.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:49

Bingöl depremi, Elazığ'da da hissedildi

ELAZIĞ - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 17.24 sıralarında merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ'da da hissedilirken, vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı.

"O an dükkandaydık"

Bingöl'de meydana gelen depremi hissettiklerini ifade eden Sertaç Kan, " Bingöl'deki arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elazığ'da sallandı. Biz de o an dükkandaydık. Rabbim, bir daha göstermesin" dedi.

Vatandaşlardan İlhami Kartal ise " Bingöl'de deprem olmuş. Biz de burada dükkandaydık, o anı hissettik. Burada bayağı bir salladı. Uzak da olsa burada hissettik. Cümlemize geçmiş olsun" diye konuştu.

Son dakika haberi | Bingöl depremi, Elazığ'da da hissedildi

Kaynak: İHA

Manşet

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