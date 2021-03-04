Son dakika haberi: Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi - 9 personel şehit, 4 personel yaralı (4)
04.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:09
Son dakika gündem haberine göre Askeri helikopterin düşmesi Kaza yeri Askerlerin olay yerinde çalışmaları BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
Askeri helikopterin düşmesi
Kaza yeri
Askerlerin olay yerinde çalışmaları BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur