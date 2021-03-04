Son dakika haberi | Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi - 9 personel şehit, 4 personel yaralı (2)
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Son dakika haberi | Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi - 9 personel şehit, 4 personel yaralı (2)

04.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:39

Edinilen son dakika haberine göre Kaza yeri Askerlerin olay yerinde çalışmaları BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Kaza yeri

Askerlerin olay yerinde çalışmaları BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

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Son dakika haberi | Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi - 9 personel şehit, 4 personel yaralı (2)
Son dakika haberi | Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi - 9 personel şehit, 4 personel yaralı (2)
Son dakika haberi | Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi - 9 personel şehit, 4 personel yaralı (2)
Son dakika haberi | Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi - 9 personel şehit, 4 personel yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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