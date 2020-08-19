Son dakika haberi... Bingöl'de, 'Yıldırım-6 Karacehennem' operasyonu başlatıldı
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Son dakika haberi... Bingöl'de, 'Yıldırım-6 Karacehennem' operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı 'Yıldırım-6 Karacehennem' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Son dakika haberi... Bingöl'de, 'Yıldırım-6 Karacehennem' operasyonu başlatıldı
19.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:14

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı 'Yıldırım-6 Karacehennem' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.  

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-6 Karacehennem' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel (47) operasyonel tim görev aldı. 

'22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Ayrıca, yurt  içinde  terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği, 31 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Yıldırım operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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