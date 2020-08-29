Son dakika haberi: Bingöl'de terörden temizlenen dağlar,yamaç paraşütüyle renklendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Bingöl'de terörden temizlenen dağlar,yamaç paraşütüyle renklendi

Son dakika gündem haberine göre Bingöl'ün 2 bin 500 rakımlı Şerafettin dağları terörden temizlenince, yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu.

Son dakika haberi: Bingöl'de terörden temizlenen dağlar,yamaç paraşütüyle renklendi
29.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:00

Bingöl'ün 2 bin 500 rakımlı Şerafettin dağları terörden temizlenince, yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu. Bölgeye gelen 20 kişilik grup, görsel şölen sunan yamaç paraşütünü gerçekleştirdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle de gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Bingöl Üniversitesi ve TÜGVA Bingöl İl Temsilciliği iş birliğinde başta Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Siirt'ten gelen 20 kişilik yamaç paraşüt tutkunları, Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünde buluştu. 2500 rakımlı Şerafettin dağlara daha önce terör örgütleri nedeniyle kimse çıkamazken, Mehmetçiğin bölgede yaptığı başarılı operasyonları sonucu temizlendi.Grupta burada yamaç paraşütü yaparak gökyüzünde unutulmaz anlar yaşadı. Mardin ekibinin hocalarından Hüseyin Yıldız, 2500 rakımdan indiği sırada 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Bingöl'ün coğrafyasının bu spora elverişli olduğunu söyleyen pilot Hüseyin Yıldız, "Bingöl'ün Şerafettin dağlarında uçuşumuzu yaptık. Mardin'den, Siirt'ten, Diyarbakır'dan gelen pilotlarımızla beraber. Bir şenlik havası oluşturmak istedik. Bu bölgede ilk defa uçuyoruz. Gerçekten aşık olunacak bir coğrafyası var. 200 kilometrekarelik bir alan var. Özellikle yamaç paraşütçülerinin gözdesi olabilecek bir bölge. Fay üçgeninde gerçekten Türkiye rekoru çıkarılabilecek güzel bir mekan. Burayı bize kazandırdıkları için bölge pilotlarına teşekkür ederiz" dedi.

"Devletimiz huzur ve güveni sağladı"

Terörden temizlenen dağlara artık insanların rahat bir şekilde çıkacağını söyleyen TÜGVA İl Başkanı Muhammed Arpacık ise "Bu etkinliği düzenlememizdeki amaç Bingöl'ün Şerafettin dağlarında, dağların güvensiz olduğu algısı, terör örgütünün buralarda geçmişteki yoğunluğu vardı. Hamdolsun devletimizin sağlamış olduğu huzur ve güven ortamıyla birlikte artık rahatlıkla insanlarımız dağlara, yaylalara çıkıp kamp kurabilir, sportif faaliyetler yapabilir. Bugün burada bölgeden gelen yamaç paraşütçüleri uçuş yaptı ve iki gün sürecek" şeklinde konuştu.

"Uçuş yapmak isteyen herkes buraya gelmeli diyorum"

Yamaç paraşütçülerinden Sümeyye Sadınoğlu'da, "Mardin'den geliyorum. Küçük yaştan beri yamaç paraşütlerine ilgi duyuyorum. Mardin'den kayıt oldum, eğitimler aldım ve artık profesyonel olarak uçuş yapıyorum. Bugün de Bingöl semalarında uçtuk her şey çok güzeldi. Alan çok güzel. Buranın coğrafyası çok güzel, uçmaya çok müsait koşullar da gayet uygun. Uçuş yapmak isteyen herkes buraya gelmeli diyorum"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor Dünya
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Dünya
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek
Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Ozan Güven Okan Bayülgen Defne Samyeli Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Jose Sosa Sinan Gümüş Metin Oktay Caner Erkin
Daha Fazla İzmir Evlilik Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bingöl'de terörden temizlenen dağlar,yamaç paraşütüyle renklendi - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 16:15:37. #1.14#
title