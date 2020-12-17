Son dakika haberi! Bingöl'de terörden arındırılan bölgeler keşfedilmeyi bekliyor
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Son dakika haberi! Bingöl'de terörden arındırılan bölgeler keşfedilmeyi bekliyor

17.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:13
Son dakika haberi! Bingöl'de terörden arındırılan bölgeler keşfedilmeyi bekliyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından Sancak beldesinde ve Kartal köyünde bulunan, peri bacalarına benzerliğiyle dikkati çeken volkanik şekiller ile şapkalı taşların bulunduğu alan keşfedilmeyi bekliyor.

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından Sancak beldesinde ve Kartal köyünde bulunan, peri bacalarına benzerliğiyle dikkati çeken volkanik şekiller ile şapkalı taşların bulunduğu alan keşfedilmeyi bekliyor.

Bingöl'ün merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kartal köyü sınırlarında yer alan rüzgar ve sel sularının aşındırılması sonucu ortaya çıkan şapkalı taşlar ile Sancak beldesine bağlı Oğulder e köyündeki volkanik şekillerin yer aldığı bölge, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlardan sonra turizm açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vedat Avcı, AA muhabirine, Kartal köyündeki şapkalı taşların volkaniklerden oluştuğunu anlattı.

Avcı, eğim değerlerinin yüksek olduğu yamaçlardan sel sularının neden olduğu aşındırmayla ortaya çıkan bu şekillerin kentin değişik yörelerinde bulunduğunu belirtti.

Bu alanların Bingöl genelinde araştırılarak tanıtımının yapılması gerektiğini aktaran Avcı, terörden arındırılan bu bölgelerde artık güvenle gezebileceğini ifade ederek, "Bu tip şekiller oldukça yaygın. Bu şekillerin tanıtımı sağlanması, bir farkındalık oluşturulması lazım. Bu tip şekilleri Bingöl genelinde araştırmak derleyip bir araya getirmek ve tanıtımını yapmak yöre turizmine katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Sancak beldesinin Oğuldere köyü yakınlarındaki volkanik gaz tüp şekillerinin dünyada ve Türkiye'de nadir görüldüğüne işaret eden Avcı, "Oğuldere köyünde peri bacalarından farklı olarak volkanik gaz tüpleri oluşmuş, dünyada ender olarak bulunan şekiller. Fakat bu şekiller literatüre kazandırılmamış. Bu şekillerin literatüre kazandırılması lazım. Bu şekillerin yaygın olduğu sahalar jeopark ilan edilebilir. Jeopark potansiyeli var. Oğuldere yöresindeki şekiller dünyada nadir olarak bulunuyor. Bu alanların ziyaretçilere açılması lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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