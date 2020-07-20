Son dakika haberi! Bingöl'de satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Bingöl'de satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor

Son dakika güncel haberi: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık kurbanlık tosun, 21 bin liradan satışa çıkarıldı.

Son dakika haberi! Bingöl'de satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor
20.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:10

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık kurbanlık tosun, 21 bin liradan satışa çıkarıldı.

Serpmekaya köyünde besicilik yapan Selim Karabağ'ın kurbanlık olarak yetiştirdiği tosun ahırda satışa sunuldu.

Karabağ, AA muhabirine, "Başkan" adını verdiği tosunu 21 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.

Tosuna özenle, çocuğu gibi baktığını söyleyen Karabağ, şimdiye kadar iki alıcının çıktığını, birinin 19, diğerinin de 20 bin lira fiyat verdiğini belirtti.

Karabağ, "Bu boğayı 1,5 senedir besliyorum, arpa veriyorum. Kurbanlık için satıyorum. 1 ton 200 kilogram geliyor. Alıcı çıkarsa satarım. Bir arkadaş 20 bin lira verdi, satmadım. 21 bin lira istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık tosunu satın almak isteyen Cevat Çavuşoğlu ile Karabağ arasında sıkı bir pazarlık yapıldı.

Çavuşoğlu'nun 19 bin liraya satın almak istediği tosun için kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sosyal mesafe kuralına göre tokalaşma yerine çubukla yapıldı.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'un hakemliğinde ikili arasında yapılan pazarlık başarısızlıkla sonuçlandı.

Tosun, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmaması besicileri sevindirdi

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Koç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlama olmayacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Üreticilerin zor şartlar altında yetiştirdiği kurbanlıklarla bayrama hazırlandığını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu bayramın çifte bayramı olmasını diliyorum. Çiftçi gerçekten mağdur. Yem ve arpa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçi mağduriyet yaşıyor. Kurbanlık satışlarıyla bu mağduriyetin bir nebze geçeceğine inanıyorum. İnşallah yetiştiriciler hayvanlarını satıp, mutlu şekilde evine dönecektir." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı 3. Sayfa
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın Güncel
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda...
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var Magazin
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
İki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu olan kayınpeder, 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu olan kayınpeder, 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: 'Çek çek, iyi çek'
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: "Çek çek, iyi çek"
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Erkan Akçay Engin Altay Zeydan Karalar Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Merve Boluğur Huysuz Virjin
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Adem Ljajic Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bingöl'de satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 12:47:28. #1.15#
title