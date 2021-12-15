Son dakika: BİNGÖL'DE PKK'LI TERÖRİSTLERİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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Son dakika: BİNGÖL'DE PKK'LI TERÖRİSTLERİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-Kış 6' operasyonunda mühimmat ele geçirilirken, imha edildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-Kış 6' operasyonunda mühimmat ele geçirilirken, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu sürdürülüyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında; toprağa gömülü 1 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 2 bin 590 fişek, 19 şarjör, 1 keskin nişancı dürbünü, 10 elektrikli fünye, 1 keskin nişancı mayonu, 1 lazer metre, 1 manometre ve 3 palaska ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere koyuldu, diğerleri ise kullanılamaz hale getirildi.

Son dakika: BİNGÖL'DE PKK'LI TERÖRİSTLERİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika: BİNGÖL'DE PKK'LI TERÖRİSTLERİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika: BİNGÖL'DE PKK'LI TERÖRİSTLERİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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