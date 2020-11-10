Son dakika haberi | Bingöl'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi | Bingöl'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

10.11.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:22
Son dakika haberi | Bingöl'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Bingöl'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mirza Alphan'ın (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun 15'inci kilometresinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 N 0745 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Alphan olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki İpek Tektaş yaralandı.

Tektaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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