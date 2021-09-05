Son dakika haberi... Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Doğanca köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangın, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, Genç Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 15 personel ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş