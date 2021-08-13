Son dakika haberi! Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sarısaman köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangın, 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 7 personel, jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Son dakika haberi! Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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