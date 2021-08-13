Son dakika haberi! Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarısaman köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenler, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Yangın, 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 7 personel, jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş