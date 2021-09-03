Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını
Son dakika gündem haberi... BİNGÖL'ün Genç ilçesi Sarıbudak köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması ile kontrol altına aldı.
BİNGÖL'ün Genç ilçesi Sarıbudak köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması ile kontrol altına aldı.
- Bingöl
Genç ilçesine bağlı Sarıbudak köyünde sabah saatlerinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Büyümeden kontrol altına alınan yangın, saat 13.00 sıralarında söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
- Bingöl
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal