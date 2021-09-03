Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını
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Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını

Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BİNGÖL'ün Genç ilçesi Sarıbudak köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması ile kontrol altına aldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Sarıbudak köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması ile kontrol altına aldı.

Genç ilçesine bağlı Sarıbudak köyünde sabah saatlerinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Büyümeden kontrol altına alınan yangın, saat 13.00 sıralarında söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


- Bingöl
Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını
Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını
Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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