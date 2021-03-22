Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı
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Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı

22.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:13
Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı

Son dakika haber... Bingöl'ün Genç ilçesinde moloz altında kalan kedi, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde moloz altında kalan kedi, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında çalışma yapan işçiler, moloz altından kedi sesi geldiğini fark etti. Dikkatli yapılan incelemenin ardından kediyi gören işçiler, durumu Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve özverili bir şekilde çalışma yürüten itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı alandan kurtardı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin doğaya salındığı bildirildi. - BİNGÖL

Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı
Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı
Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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