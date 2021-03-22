Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde moloz altında kalan kedi, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında çalışma yapan işçiler, moloz altından kedi sesi geldiğini fark etti. Dikkatli yapılan incelemenin ardından kediyi gören işçiler, durumu Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve özverili bir şekilde çalışma yürüten itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı alandan kurtardı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin doğaya salındığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı