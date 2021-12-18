Son dakika haberi | Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti - Haberler
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Son dakika haberi | Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti

Son dakika haberi | Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bingöl'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçtaki 5 kişinin yardımına trafik polisleri yetişti.

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçtaki 5 kişinin yardımına trafik polisleri yetişti.

Solhan- Bingöl kara yolunun Karan Rampası mevkisinde sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 AGB 469 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle ilerlemeyince yolda kaldı.

Sürücünün yardım istemesi üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın bulunduğu noktaya geldi.

Ekipler, sürücü ile yaptıkları görüşmede, Adana'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören annelerinin yanına gitmek için aniden yola çıktıkları için araca zincir ve kış lastiği takmadıklarını öğrendi.

Aracın lastiklerine zincir takan trafik polisleri, ailenin yola devam etmesini sağladı.

Son dakika haberi | Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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