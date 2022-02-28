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Son dakika haberi | Bingöl'de jandarmadan öğrencilere trafik kuralları eğitimi

AA, Aydın Arık - Güncel
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Son dakika haberi | Bingöl'de jandarmadan öğrencilere trafik kuralları eğitimi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesinde eğitim gören 35 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesinde eğitim gören 35 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesindeki ilk ve ortaokulda okuyan 35 öğrenciye trafik kurallarını anlattı.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.

AA / Aydın Arık - Güncel

Jandarma, Solhan, Bingöl, Güncel, Haberler

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