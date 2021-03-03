Son dakika haberi | Bingöl'de jandarma personelinden Türk Kızılaya kan bağışı
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Son dakika haberi | Bingöl'de jandarma personelinden Türk Kızılaya kan bağışı

03.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:08
Son dakika haberi | Bingöl'de jandarma personelinden Türk Kızılaya kan bağışı

Son dakika haberlerine göre Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında gerçekleşen etkinlikte, 81 ünite kan bağışı yapıldı.

Toplanan kanlar, Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi görevlilerince teslim alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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