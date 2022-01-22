Son dakika haberi: Bingöl'de jandarma çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarı yıl tatilinin ilk gününde çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, yarı yıl tatilinin ardından İl Jandarma Komutanlığı içinde oluşturulan alanda, çocuklarla naylon, kızak ve leğenle önce kayak yaptı, ardından da dakikalarca kartopu oynayarak çocukların güzel bir gün geçirmesini sağladı. - BİNGÖL