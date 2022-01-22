Son dakika haberi: Bingöl'de jandarma çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Bingöl'de jandarma çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı

Son dakika haberi: Bingöl'de jandarma çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haber: Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarı yıl tatilinin ilk gününde çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarı yıl tatilinin ilk gününde çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, yarı yıl tatilinin ardından İl Jandarma Komutanlığı içinde oluşturulan alanda, çocuklarla naylon, kızak ve leğenle önce kayak yaptı, ardından da dakikalarca kartopu oynayarak çocukların güzel bir gün geçirmesini sağladı. - BİNGÖL

Son dakika haberi: Bingöl'de jandarma çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı

Son dakika haberi: Bingöl'de jandarma çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı

Son dakika haberi: Bingöl'de jandarma çocuklarla kartopu oynadı, kayak yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title