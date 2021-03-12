Son dakika haberi... Bingöl'de evinde 31 kesici alet ile silah bulunan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Bingöl'de evinde 31 kesici alet ile silah bulunan şüpheli tutuklandı

12.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:22
Son dakika haberi... Bingöl'de evinde 31 kesici alet ile silah bulunan şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Bingöl'de evinde çok sayıda kesici alet ve silah ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Bingöl'de evinde çok sayıda kesici alet ve silah ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu suça karıştığı tespit edilen S.B'nin evinde yaptığı aramada, 5 muşta, 20 bıçak, 2 balta, 2 hançer, 1 komando bıçağı, 1 kama, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör ve 39 mermi, 1 havalı tabanca, 2 MKE yapımı 9 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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