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Son dakika haberi | Bingöl'de Eren 6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... - Bingöl'de Eren 6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, zorlu kış şartlarına rağmen Eren Kış-6 operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

BİNGÖL (İHA) - - Bingöl'de Eren 6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

BİNGÖL - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, zorlu kış şartlarına rağmen Eren Kış-6 operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl genelinde Eren Kış-6 operasyonunun zaman zaman geçen çetin kış şartlarına rağmen bölücü terör örgütünün kış üstlenmesini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha ederek kullanılmaz hale getirmek maksadıyla kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberi | Bingöl'de Eren 6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

Son dakika haberi | Bingöl'de Eren 6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

Son dakika haberi | Bingöl'de Eren 6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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