Son dakika haberi | Bingöl'de bir mezra karantinaya alındı Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mezra karantinaya alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mezra karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 28 Haziran saat 08.00 itibarıyla Mollaşakir köyüne bağlı Tarlacık mezrasına giriş ve çıkışların kapatılarak 14 gün süreyle karantinaya alındı. İstisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Kaynak: AA