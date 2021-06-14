Son dakika haberi... Bingöl'de arazi yangını
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Son dakika haberi... Bingöl'de arazi yangını

Son dakika haberi... Bingöl'de arazi yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bingöl'de bir mahalledeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de bir mahalledeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evlerin arasında boş arazide çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede mahalleye gelen ekipler, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında bazı ağaçlar zarar gördü. - BİNGÖL

Son dakika haberi... Bingöl'de arazi yangını
Son dakika haberi... Bingöl'de arazi yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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